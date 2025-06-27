РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть раненые

фото: Сергей Лысак

Российская армия атаковала Днепропетровщину FPV-дронами, ударными БпЛА и ракетами. В регионе работала ПВО. Есть раненые мирные жители и повреждение инфраструктуры

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Оккупанты били по Никополю, Покровской и Марганецкой общинам FPV-дронами. Из-за обстрелов повреждены амбулатория, админздание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, авто и линия электропередач.

"Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, ночью в Днепропетровской области защитники неба уничтожили две ракеты и пять БпЛА.