РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть раненые
Российская армия атаковала Днепропетровщину FPV-дронами, ударными БпЛА и ракетами. В регионе работала ПВО. Есть раненые мирные жители и повреждение инфраструктуры
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Оккупанты били по Никополю, Покровской и Марганецкой общинам FPV-дронами. Из-за обстрелов повреждены амбулатория, админздание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, авто и линия электропередач.
"Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, ночью в Днепропетровской области защитники неба уничтожили две ракеты и пять БпЛА.
Напомним, вчера в результате массированных обстрелов Херсонщины пострадали четверо мирных жителей.
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