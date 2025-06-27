Ворожі БпЛА атакували Полтавщину: пошкоджено супермаркет

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У ніч на 27 червня у Полтавській області працювали Сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, внаслідок збиття ворожих безпілотників уламки впали на території Кременчуцького району

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

За його словами, пошкоджено кілька транспортних засобів та будівлю одного з продовольчих супермаркетів.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, у четвер, 26 червня, авіація РФ атакувала сільськогосподарське підприємство у селі Підлиман Ізюмського району на Харківщині. Внаслідок авіаудару поранення дістав мирний житель, загинули тварини.