РФ атаковала Днепр и Самар: 3 погибших и десятка пострадавших

фото: Telegram/Сергей Лисак

В результате вражеской атаки по Днепру погиб по меньшей мере один человек. Еще более 20 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших два подростка: 13-летняя девочка и 16-летний парень. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Также есть попадания в городе Самар: там погибли два человека, еще трое - травмированы.

На местах работают спасатели, медики и правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Днепре также была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание, здания 19 школ и 10 детских садов.

Напомним, во время воздушной атаки на Днепропетровщине поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье".

Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты возле поезда.