Росіяни вдарили по Нікопольщині: зруйнована гімназія, пошкоджені будинки
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Нікопольщину на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки, знищена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Росіяни атакували дронами-камікадзе та обстрілювали з важкої артилерії Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.
"Пошкоджені 2 приватні будинки, релігійна установа, авто. Руйнування зафіксовані на території однієї з гімназій. Головне — повсюди минулося без постраждалих", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині окупанти знищили станцію екстреної медичної допомоги.
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