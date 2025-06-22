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22 червня 2025, 13:10

На Харківщині окупанти вбили безпілотником цивільного

22 червня 2025, 13:10
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Вчора російські окупанти атакували БпЛА селище Старий Салтів Чугуївського району. Внаслідок удару загинув мирний житель

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 17:05 російський ударний безпілотник типу "Молния" поцілив поблизу багатоквартирного житлового будинку.

"77-річний чоловік отримав поранення. На жаль, у кареті екстреної медичної допомоги постраждалий помер", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджений автомобіль, припаркований у дворі будинку, у квартирах вибиті вікна.

За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, вечері 21 червня росіяни атакували Слов’янськ і Краматорськ. Внаслідок ворожих ударів загинув 17-річний підліток, ще п’ятеро мирних жителів дістали поранення.

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