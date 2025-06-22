На Харківщині окупанти вбили безпілотником цивільного
Вчора російські окупанти атакували БпЛА селище Старий Салтів Чугуївського району. Внаслідок удару загинув мирний житель
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 17:05 російський ударний безпілотник типу "Молния" поцілив поблизу багатоквартирного житлового будинку.
"77-річний чоловік отримав поранення. На жаль, у кареті екстреної медичної допомоги постраждалий помер", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджений автомобіль, припаркований у дворі будинку, у квартирах вибиті вікна.
За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, вечері 21 червня росіяни атакували Слов’янськ і Краматорськ. Внаслідок ворожих ударів загинув 17-річний підліток, ще п’ятеро мирних жителів дістали поранення.