Россияне ударили по Никопольщине: разрушена гимназия, повреждены дома
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Никопольщину на Днепропетровщине. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, уничтожена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Россияне атаковали дронами-камикадзе и обстреливали из тяжелой артиллерии Никополь, Марганецкую и Мировскую общины.
"Повреждены 2 частных дома, религиозное учреждение, авто. Разрушения зафиксированы на территории одной из гимназий. Главное — повсюду обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области оккупанты уничтожили станцию экстренной медицинской помощи.
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