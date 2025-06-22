На Одещині окупанти знищили станцію екстреної медичної допомоги
Вночі 22 червня російські війська атакували Білгород-Дністровський район. Внаслідок обстрілів пошкоджена та знищена цивільна інфраструктура
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, для удару загарбники застосували безпілотники.
"Внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території станції екстреної швидкої медичної допомоги, житловий будинок, гаражні примищення, автомобілі", — йдеться в повідомленні.
Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється.
Нагадаємо, вечері 21 червня росіяни атакували Слов’янськ і Краматорськ. Внаслідок ворожих ударів загинув 17-річний підліток, ще п’ятеро мирних жителів дістали поранення.
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