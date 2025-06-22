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22 червня 2025, 10:15

Росіяни скинули авіабомби на Слов’янськ і Краматорськ: загинув 17-річний хлопець, поранені 5 людей

22 червня 2025, 10:15
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фото: Донецька обласна прокуратура
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Ввечері 21 червня росіяни атакували Слов’янськ і Краматорськ. Внаслідок ворожих ударів загинув підліток, ще п’ятеро мирних жителів дістали поранення

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, о 21:20 окупанти скинули авіабомби на приватний сектор Слов’янська.

"Внаслідок атаки від отриманих тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинув 17-річний хлопець. Його матір 44 років та ще двоє містян зазнали множинних осколкових поранень та мінно-вибухових травм", ― йдеться в повідомленні.

Приблизно о 22:20 війська РФ атакували Краматорськ. Одна з бомб поцілила по багатоквартирному житловому будинку, частина якого обвалилась. Поранення дістали двоє 69 і 85-річних чоловіків.

За наявними даними, остаточна кількість постраждалих встановлюється. Під завалами ще можуть перебувати цивільні.

Попередньо, окупанти обстріляли міста авіабомбами "ФАБ-250". Пошкоджені п’ять багатоповерхових і 32 приватних будинки.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня армія РФ здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Окупанти застосували сотні ударних дронів, а також крилаті та балістичні ракети. Найбільше постраждав Кременчук на Полтавщині.

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