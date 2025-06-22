На Херсонщині через російські обстріли постраждали 3 цивільних
Минулої доби, 21 червня, російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали троє мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Комишани, Садове, Білозерка, Дослідне, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Надеждівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Берислав, Томарине, Тягинка, Львове, Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Суханове, Осокорівка, Козацьке та Веселе.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили п'ять багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. Під ворожим вогнем опинилася і територія національного парку.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 425 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки.