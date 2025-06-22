На Херсонщині через російські обстріли постраждали 3 цивільних

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Комишани, Садове, Білозерка, Дослідне, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Надеждівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Берислав, Томарине, Тягинка, Львове, Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Суханове, Осокорівка, Козацьке та Веселе.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили п'ять багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. Під ворожим вогнем опинилася і територія національного парку.