Росіяни вдарили по Нікопольщині "Градами": є поранений, пошкоджені підприємства

фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщині з РСЗВ "Град", артилерії та БпЛА. Внаслідок ворожих ударів постраждав цивільний

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Росіяни атакували Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. Через обстріли окупантів пошкоджені два промислові підприємства, два навчальні заклади й авто. Понівечені чотири приватні будинки та газогін.

"Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані", — йдеться в повідомленні.