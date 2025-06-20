Россияне ударили по Никопольщине "Градами": ранен человек, повреждены предприятия

фото: Сергей Лысак

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине из РСЗО "Град", артиллерии и БпЛА. В результате вражеских ударов пострадал гражданский

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне атаковали Никополь, Покровскую, Марганецкую и Мировскую общины. Из-за обстрелов оккупантов повреждены два промышленных предприятия, два учебных заведения и авто. Изуродованы четыре частных дома и газопровод.

"Пострадал 39-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.