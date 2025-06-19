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19 червня 2025, 10:01

У лікарні помер поранений під час обстрілу Нікопольщини 59-річний чоловік

19 червня 2025, 10:01
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Фото: Дніпровська ОВА
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Він зазнав поранень унаслідок ранкового обстрілу Нікопольського району

Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає RegioNews.

Постраждалого доставили до медзакладу у вкрай тяжкому стані, з осколковими пораненнями та значними опіками. Попри зусилля лікарів, життя пацієнта врятувати не вдалося.

Загалом під час атаки постраждали 5 людей, серед них - 11-річна дитина. Про це зранку поінформував начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Наразі хлопчик і ще троє дорослих залишаються в лікарні. Один із поранених лікується амбулаторно.

Стан ще 3 госпіталізованих оцінюється як середньої тяжкості. Медики надають їм необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу на місці зафіксовані численні руйнування. Знищено автомобіль, серйозно пошкоджено приватний будинок. Ударною хвилею також зачепило будівлю, яка давно не використовувалася.

Раніше повідомлялося, російські окупанти вчергове накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали фото наслідків.

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