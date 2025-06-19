Ворог завдав понад 10 ударів керованими авіабомбами по Сумщині
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 28 населених пунктах в 14 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та РСЗВ по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано обєкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Річківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду;
- у Кролевецькій громаді виникло загоряння будівлі кафе.
Повітряна тривога в області тривала 14 годин 56 хвилин.
Нагадаємо, впродовж минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак поранення дістали 9 мирних мешканців.
Читайте також: "Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія