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19 червня 2025, 09:20

Ворог завдав понад 10 ударів керованими авіабомбами по Сумщині

19 червня 2025, 09:20
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 28 населених пунктах в 14 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби: понад 10 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та РСЗВ по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано обєкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Річківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду;
  • у Кролевецькій громаді виникло загоряння будівлі кафе.

Повітряна тривога в області тривала 14 годин 56 хвилин.

Нагадаємо, впродовж минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак поранення дістали 9 мирних мешканців.

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Сумська область обстріли війна російська армія БПЛА КАБ РСЗВ Град пошкодження
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