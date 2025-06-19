В больнице скончался 59-летний мужчина, получивший ранения во время обстрела Никопольщины
Он получил ранения в результате утренних обстрелов Никопольского района
Об этом сообщают в ДнепроОВА, передает RegioNews.
Пострадавший был доставлен в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, с осколочными ранениями и значительными ожогами. Несмотря на усилия врачей, жизнь пациента спасти не удалось.
В общей сложности во время атаки пострадали 5 человек, среди них - 11-летний ребенок. Об этом утром проинформировал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Состояние еще 3 госпитализированных оценивается как средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.
В результате обстрела на месте зафиксированы многочисленные разрушения. Уничтожен автомобиль, серьезно поврежден частный дом. Ударной волной также задело здание, которое давно не использовалось.
Ранее сообщалось, российские оккупанты в очередной раз накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото последствий.