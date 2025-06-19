Фото: Днепровская ОВА

Он получил ранения в результате утренних обстрелов Никопольского района

Об этом сообщают в ДнепроОВА, передает RegioNews.

Пострадавший был доставлен в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, с осколочными ранениями и значительными ожогами. Несмотря на усилия врачей, жизнь пациента спасти не удалось.

В общей сложности во время атаки пострадали 5 человек, среди них - 11-летний ребенок. Об этом утром проинформировал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Состояние еще 3 госпитализированных оценивается как средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

В результате обстрела на месте зафиксированы многочисленные разрушения. Уничтожен автомобиль, серьезно поврежден частный дом. Ударной волной также задело здание, которое давно не использовалось.

Ранее сообщалось, российские оккупанты в очередной раз накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото последствий.