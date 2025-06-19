фото: Дніпропетровська ОВА

У результаті ранкової атаки російських військ на Нікопольщину постраждали п’ятеро людей, серед них — 11-річна дитина. Хлопчик госпіталізований, як і ще троє дорослих.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, 59-річний чоловік перебуває у важкому стані. Ще троє поранених — у стані середньої тяжкості, один із постраждалих лікуватиметься амбулаторно.

Окрім знищеного авто та пошкодженої приватної оселі, побита й будівля, що не експлуатувалася.

Нагадаємо, впродовж минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак поранення дістали 9 мирних мешканців.