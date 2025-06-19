Ранкова атака на Нікопольщину: п'ятеро поранених, серед них – дитина
У результаті ранкової атаки російських військ на Нікопольщину постраждали п’ятеро людей, серед них — 11-річна дитина. Хлопчик госпіталізований, як і ще троє дорослих.
Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, 59-річний чоловік перебуває у важкому стані. Ще троє поранених — у стані середньої тяжкості, один із постраждалих лікуватиметься амбулаторно.
Окрім знищеного авто та пошкодженої приватної оселі, побита й будівля, що не експлуатувалася.
Нагадаємо, впродовж минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак поранення дістали 9 мирних мешканців.
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