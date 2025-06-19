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19 червня 2025, 10:03

104 російські дрони атакували Україну: як відпрацювала ППО

19 червня 2025, 10:03
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни:

  • 40 — збито вогневими засобами ураження,
  • 48 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях.

Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ знищили близько 7 710 окупантів та 2 269 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.

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