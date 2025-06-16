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16 червня 2025, 16:28

На Черкащині на щиті повернувся поліцейський Андрій Шевченко

16 червня 2025, 16:28
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фото: Національна поліція України
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Йому було лише 26 років

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

На Черкащині вшанували пам’ять поліцейського стрілецького батальйону - старшого лейтенанта Андрія Шевченка, який загинув під час виконання бойового завдання на сході України. Сьогодні, 16 червня, тіло захисника привезли до рідної Кам’янської громади, де він служив і жив.

Андрію Шевченку було 26 років. Він народився 13 грудня 1997 року. Після школи навчався у Черкаському політехнічному технікумі. Згодом почав службу в поліції - з посади помічника чергового сектору реагування патрульної поліції у Кам’янці. У червні 2024 року, коли в області формували стрілецький батальйон, Андрій добровільно приєднався до його складу.

Старший лейтенант боронив Україну на передових позиціях. Він загинув на фронті, виконуючи бойове завдання. У Головному управлінні Нацполіції в Черкаській області повідомили, що для побратимів Андрій був взірцем стійкості, витримки та професіоналізму. Його запам’ятають як відповідального товариша, який завжди підтримував інших.

Церемонія прощання із загиблим відбудеться у вівторок, 17 червня, у храмі святих апостолів Петра і Павла в Кам’янці. Початок - об 11 годині. Рідним, друзям і всій громаді висловлюють глибокі співчуття. Пам’ять про Андрія Шевченка назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула тіла ще 1200 полеглих громадян.

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