фото: UAnimals.

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота "UAnimals", передає RegioNews.

У Дніпропетровській області триває будівництво спеціального приміщення для собак-спінальників на території притулку "Пегас". У новому корпусі планують розмістити до 35 тварин, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Наразі там проживає 27 таких собак.

Як повідомляють у притулку, будівельні роботи вже розпочалися. Зараз в’яжуть арматуру та готуються до заливки фундаменту. Завершити проєкт планують до 10 серпня цього року.

На будівництво нового корпусу організація UAnimals спрямувала 1 млн. 485 тисяч гривень. У приміщенні облаштують дві ізольовані кімнати з перегородками, вигульну територію та теплу підлогу для комфортного проживання літніх та малорухомих тварин.

У притулку кажуть, що попит на місця для таких собак зростає через війну й загальне перевантаження прихистків. Нове приміщення допоможе забезпечити безпечні умови для тих тварин, які не можуть вижити на вулиці без постійного догляду.

Раніше повідомлялося, що російський дрон пошкодив притулок з тваринами, яких врятували з Донеччини та Харківщини.