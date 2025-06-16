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16 червня 2025, 18:17

На Дніпропетровщині будують перший в Україні будинок для собак з інвалідністю

16 червня 2025, 18:17
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фото: UAnimals.
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У Дніпропетровській області вперше зводять спеціалізоване житло для собак із травмами хребта

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота "UAnimals", передає RegioNews.

У Дніпропетровській області триває будівництво спеціального приміщення для собак-спінальників на території притулку "Пегас". У новому корпусі планують розмістити до 35 тварин, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Наразі там проживає 27 таких собак.

Як повідомляють у притулку, будівельні роботи вже розпочалися. Зараз в’яжуть арматуру та готуються до заливки фундаменту. Завершити проєкт планують до 10 серпня цього року.

На будівництво нового корпусу організація UAnimals спрямувала 1 млн. 485 тисяч гривень. У приміщенні облаштують дві ізольовані кімнати з перегородками, вигульну територію та теплу підлогу для комфортного проживання літніх та малорухомих тварин.

У притулку кажуть, що попит на місця для таких собак зростає через війну й загальне перевантаження прихистків. Нове приміщення допоможе забезпечити безпечні умови для тих тварин, які не можуть вижити на вулиці без постійного догляду.

Раніше повідомлялося, що російський дрон пошкодив притулок з тваринами, яких врятували з Донеччини та Харківщини.

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притулок собака інваліди Дніпропетровська область Україна строительство
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