Окупанти атакували околиці Херсона: є постраждалі
Сьогодні окупанти атакували БпЛА селище Комишани Херсонського району. Внаслідок удару поранені двоє людей
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
За оперативними даними, війська РФ скинули на Комишани вибухівку з дрона.
"У 55-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови і передпліччя. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — йдеться в повідомленні.
Також внаслідок цієї атаки постраждала 53-річна жінка. У херсонки — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і уламкове поранення спини. Наразі постраждала перебуває у лікарні під наглядом медиків.
Нагадаємо, вранці 15 червня російська армія вдарила дронами по Херсону та селищу Антонівка. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє місцевих мешканців.