Окупанти атакували околиці Херсона: є постраждалі

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

За оперативними даними, війська РФ скинули на Комишани вибухівку з дрона.

"У 55-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови і передпліччя. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок цієї атаки постраждала 53-річна жінка. У херсонки — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і уламкове поранення спини. Наразі постраждала перебуває у лікарні під наглядом медиків.