фото: ДнепроОВА.

В течение дня Никопольский район подвергся интенсивным обстрелам из беспилотников и артиллерии

Об этом сообщают в ДнепрОВА, передает RegioNews.

Ударные волны прошли над городами Никополь и Марганец, а также селами Покровской и Красногригорьевской громад.

Согласно предварительным данным, огнем поврежден ряд частных объектов. От взрывной волны загорелось хозяйственное строение, еще один гараж и дворовое здание получили повреждения. Кроме того, изувечены пять частных жилых домов, два автомобиля и элементы местной инфраструктуры - в частности линии электропередач и дорожное покрытие.

На местах обстрела уже работают спасатели и аварийные службы. Они ликвидируют очаги пожаров, восстанавливают поврежденные сети и фиксируют ущерб для последующего возмещения.

Несмотря на масштабные повреждения материальных объектов, обошлось без погибших и раненых.

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