У Дніпрі пацієнт пограбував сусіда по палаті
Злочин стався 12 травня в одному з медичних закладів міста. До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його пограбували у лікарняній палаті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Зловмисником виявився пацієнт цього ж медичного закладу. Чоловік вирвав телефон з рук власника та втік.
44-річному підозрюваного затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік вдарив та пограбував літню жінку.
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