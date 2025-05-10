Поранив ножем і втік на скутері: у Дніпрі чоловік напав на перехожого

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У Дніпрі затримали 42-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень містянину й втік із місця події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 9 травня в Індустріальному районі, біля одного з поштоматів на вулиці Миколи Міхновського.

Під час словесної суперечки нападник раптово дістав ніж і поранив 37-річного чоловіка, після чого сів на скутер і зник.

Потерпілого госпіталізували, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці вже за кілька годин встановили особу зловмисника й затримали його. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець.

Слідчі повідомили йому про підозру. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кам'янському на Дніпропетровщині перед судом постане 36-річний чоловік, який під час конфлікту тяжко поранив ножем перехожого.