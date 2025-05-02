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02 травня 2025, 02:46

Залив тіло бетоном: на Дніпропетровщині чоловік під час сварки вбив матір

02 травня 2025, 02:46
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фото: поліція
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У Павлограді поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної матері

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До поліції 29 квітня звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її літня сусідка декілька днів не виходить на зв’язок.

Під час огляду території біля будинку зниклої, поліцейські виявили ознаки свіжих земельних робіт поруч зі свердловиною. У результаті обстеження на дні свердловини під шаром бетону знайшли тіло пенсіонерки.

Як виявилось, між жінкою та її 58-річним сином стався конфлікт, під час якого чоловік задушив матір. З метою приховати злочин, він помістив її тіло до свердловини та залив бетоном.

Правоохоронці затримали зловмисника, йому оголосили підозру.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який на сходовому майданчику багатоповерхівки вбив сусідську дитину. Зловмисник вже був раніше судимий.

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