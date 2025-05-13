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13 мая 2025, 18:51

В Днепре пациент ограбил соседа по палате

13 мая 2025, 18:51
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фото: иллюстративное
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Преступление произошло 12 мая в одном из медицинских учреждений города. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его ограбили в больничной палате

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Злоумышленником оказался пациент этого же медицинского учреждения. Мужчина вырвал телефон из рук владельца и скрылся.

44-летнему подозреваемого задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре мужчина ударил и ограбил пожилую женщину.

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