В Днепре пациент ограбил соседа по палате
Преступление произошло 12 мая в одном из медицинских учреждений города. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его ограбили в больничной палате
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.
Злоумышленником оказался пациент этого же медицинского учреждения. Мужчина вырвал телефон из рук владельца и скрылся.
44-летнему подозреваемого задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре мужчина ударил и ограбил пожилую женщину.
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