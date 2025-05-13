Суддя з Дніпра, який привласнив орендовану квартиру, може сісти на 12 років

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, суддя орендував житло, однак вже за два місяці припинив сплачувати орендну плату та не допускав власницю до її квартири. Одночасно з цим він вирішив оформити квартиру на себе, підробивши документи.

"Суддя обвинувачується за ч. 2 ст. 384 КК України (введення суду в оману) та ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в Дніпрі винесли вирок жінці, яка продала власну дитину.