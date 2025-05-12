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12 травня 2025, 19:07

Вдарив та пограбував: у Дніпрі чоловік напав на літню жінку

12 травня 2025, 19:07
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі оголосили про підозру чоловіку, який здійснив розбійний напад. Потерпілою стала літня жінка

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У Самарському районі Дніпра чоловік напав на літню жінку. Це сталось 13 квітня. Жінка поверталась додому, коли до неї ззаду підійшов невідомий та повалив на землю. Зловмисник кілька разів вдарив її по голові. Після цього він зірвав з шиї золотий ланцюжок та втік.

Правоохоронці знайшли зловмисника. Це виявився 44-річний житель області. Раніше в нього не було проблем із законом. Поліція повідомила йому про підозру за ч.4 ст. 187 Кримінального Кодексу України (розбій). Санкція передбачає позбавлення волі на строк від восьми до пʼятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті під час сварки водій та пасажир мікроавтобуса напали на чоловіка з битою і бензопилою. Вони пошкодили його автомобіль, побили його та втекли.

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