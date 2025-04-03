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03 квітня 2025, 08:58

Удар по Кривому Рогу: зросла кількість потерпілих, серед них – двоє дітей

03 квітня 2025, 08:58
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фото: ДСНС Дніпропетровщини
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Кількість потерпілих у Кривому Розі внаслідок ракетного обстрілу 2 квітня збільшилася

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає RegioNews.

За його словами, за уточненою інформацією, постраждали 17 людей. Серед них двоє дітей - 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. 11 осіб досі залишаються в лікарні.

Окрім того, четверо людей загинули.

Також пошкоджені 9 багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта.

На місці розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будматеріали та подати заяву на матеріальну допомогу від міста.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, минулої ночі ворог також обстріляв Дніпропетровську область безпілотниками. Підрозділи ПвК "Схід" знищили 10 ворожих цілей.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА побиті вікна в адмінбудівлі і двох п'ятиповерхівках. По Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила дроном. Є пошкодження будівель.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Кривому Рогу увечері 2 квітня. В ОВА повідомляли про влучання в підприємство та про 14 постраждалих осіб. Згодом з'явились фото наслідків атаки.

Також у цей же день загарбники атакували Харків. Росіяни поцілили в 16-поверховий будинок.

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