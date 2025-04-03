Росіяни атакували Запорізьку область з артилерії, БпЛА та РСЗВ

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Так, ворог завдав три авіаційні удари по Гуляйполю та Залізничному.

294 безпілотники різних модифікацій, атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

З реактивних систем залпового вогню було здійснено 25 обстрілів по Кам'янському, Щербакам, Новодарівці, Малій Токмачці та Новоданилівці.

Окрім того, артилерія ворога нанесла 217 ударів по Кам'янському, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

За даними ОВА, зафіксовано 8 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. Мирні мешканці в результаті атак не постраждали.

Нагадаємо, на Запоріжжі ворожий дрон атакував авто. Загинула одна людина, а двоє отримали поранення.

Окрім того, в результаті ворожого обстрілу в Малокатеринівці Запорізької області було пошкоджено приміщення відділення "Укрпошти".