Удар по Кривому Рогу: зросла кількість загиблих, з'явились фото наслідків атаки
Внаслідок атаки по Кривому Рогу постраждало 14 людей. На жаль, четверо людей загинули
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, постраждалих внаслідок атаки росіян вже 14. Вибуховою хвилею пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках.
Також в Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло четверо людей. пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках. На цей удар відреагував і президент України Володимир Зеленський.
"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду", - наголосив президент України.
Нагадаємо, росіяни вдарили по Кривому Рогу увечері 2 квітня. В ОВА повідомляли про влучання в підприємство. Також у цей же день загарбники атакували Харків. Росіяни поцілили в 16-поверховий будинок.