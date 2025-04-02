Фото: прокуратура

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, постраждалих внаслідок атаки росіян вже 14. Вибуховою хвилею пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках.

Також в Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло четверо людей. пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках. На цей удар відреагував і президент України Володимир Зеленський.

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду", - наголосив президент України.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Кривому Рогу увечері 2 квітня. В ОВА повідомляли про влучання в підприємство. Також у цей же день загарбники атакували Харків. Росіяни поцілили в 16-поверховий будинок.