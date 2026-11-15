В Івано-Франківську знайшли гранату прямо на лавці
В Івано-Франківську зранку 15 листопада знайшли підозрілий предмет. Виявилось, що це, скоріше за все, граната
Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Предмет, схожий на гранату, знайшли у банці на лавці. На місце виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти. Попередньо, це була граната Ф-1. Слідчі вилучили боєприпас.
"Якщо побачили підозрілий предмет, у жодному разі не наближайтеся до нього й негайно телефонуйте за номером 102", - радять в поліції.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знешкодили російську ракету Х-101 із понад 200 кг вибухівки – вона не здетонувала під час падіння.
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