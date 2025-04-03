Удар по Кривому Рогу: выросло количество пострадавших, среди них – двое детей

фото: ГСЧС Днепропетровщины

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews.

По его словам, по уточненной информации, пострадали 17 человек. Среди них двое детей – 8-летний мальчик и 6-летняя девочка. 11 человек до сих пор остаются в больнице.

Кроме того, четыре человека погибли.

Также повреждены 9 многоэтажек, авто и гаражи, АЗС, админздания, почта.

На месте развернули штаб помощи, где можно получить стройматериалы и подать заявление о помощи от города.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, минувшей ночью враг также обстрелял Днепропетровскую область беспилотниками. Подразделения ПВК "Восход" уничтожили 10 враждебных целей.

В Павлограде в результате атаки БпЛА избиты окна в админпостройке и двух пятиэтажках. По Межевской общине Синельниковского района русская армия попала дроном. Есть повреждения построек.

Напомним, россияне ударили по Кривому Рогу вечером 2 апреля. В ОВА сообщали о попадании в предприятие и о 14 пострадавших. Потом появились фотографии последствий атаки.

Также в этот же день оккупанты атаковали Харьков. Россияне попали в 16-этажное здание.