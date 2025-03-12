фото: ДСНС: Дніпропетровщини

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, у лікарнях зараз перебувають дев'ятеро людей. Серед них четверо у тяжкому стані, зокрема дві жінки віком 79 і 46 років, а також 58-річний чоловік, чий стан оцінюється як вкрай тяжкий.

Медики докладають усіх зусиль, що врятувати постраждалих.

Нагадаємо, вранці 12 березня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг. Загинула 47-річна мирна мешканка,

Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 12 березня російська армія атакувала Україну ракетами та 133-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 98 дронів, ще 20 — локаційно втрачені.