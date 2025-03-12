Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14
Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі збільшилася до 14 осіб
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає RegioNews.
За його словами, у лікарнях зараз перебувають дев'ятеро людей. Серед них четверо у тяжкому стані, зокрема дві жінки віком 79 і 46 років, а також 58-річний чоловік, чий стан оцінюється як вкрай тяжкий.
Медики докладають усіх зусиль, що врятувати постраждалих.
Нагадаємо, вранці 12 березня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг. Загинула 47-річна мирна мешканка,
Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 12 березня російська армія атакувала Україну ракетами та 133-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 98 дронів, ще 20 — локаційно втрачені.