Рятувальники показали наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

У середу вранці, 12 березня, російські війська нанесли ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт, є жертва та постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Попередньо, поранені 5 людей, 1 особа загинула", — йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам. Були пошкоджені дві одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали.

Внаслідок атаки виникла пожежа у трьох гаражах і чотирьох легкових автівках на площі 100 квадратних метрів. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових авто.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області сьогодні вранці, 12 березня, загинула 47-річна мирна мешканка.

Повідомлялося про п’ятьох потерпілих.