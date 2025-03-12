Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 12 березня
Протягом минулої доби, 11 березня, Сили оборони України знищили 1 430 російських загарбників, три танки, сім бойових броньованих машин, 44 артсистеми ворога та 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 889 тисяч військових.
Нагадаємо, у ніч на 12 березня російська армія атакувала Україну балістичними ракетами та 133-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 98 дронів, ще 20 — локаційно втрачені.
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