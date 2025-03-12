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12 березня 2025, 11:28

Вибухи в Івано-Франківську: мер міста розповів про стан постраждалих

12 березня 2025, 11:28
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фото: ДСНС Франківщини
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Внаслідок подвійного вибуху на вул. Привокзальній, 9 та 49 постраждало троє людей, яких госпіталізували, ще одна людина загинула

Про це в телеефірі повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок вибуху загинув неповнолітній студент. Ще троє травмованих перебувають у лікарні.

"Один із постраждалих втратив дві кінцівки і перебуває у важкому стані в реанімації. Також постраждали дівчина у середньому стані важкості та хлопець, який отримав легкі поранення", – зазначив мер міста.

Марцінків розповів, що другий вибух стався приблизно за 100 метрів від місця першого, після чого загорівся дах будівлі, квартира. Усередині перебували четверо людей, вони не постраждали й не потребували госпіталізації.

Розглядається низка робочих версій щодо обставин вибухів. Міський голова не виключив причетність спецслужб РФ.

"Є низка робочих версій – від необережного поводження до інших версій, що, можливо, були і причетні московські спецслужби. Поки що не можна говорити, тому що триває слідство", – сказав Марцінків.

Нагадаємо, ввечері 11 березня в Івано-Франківську, поблизу залізничного вокзалу, пролунали вибухи. Загинув неповнолітній, ще троє осіб постраждали.

Івано-Франківськ вибух студент Руслан Марцінків лікарня загиблий
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