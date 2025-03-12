фото: ГСЧС: Днепропетровщины

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 14 человек

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, в больницах сейчас находятся девять человек. Среди них четверо в тяжелом состоянии, в том числе две женщины в возрасте 79 и 46 лет, а также 58-летний мужчина, чье состояние оценивается как крайне тяжелое.

Медики прилагают все усилия, чтобы спасти пострадавших.

Напомним, утром 12 марта российские кафиры осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог. Погибла 47-летняя мирная жительница

Во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 марта российская армия атаковала Украину ракетами и 133-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 98 дронов, еще 20 — локационно потеряны.