Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, 2 людини постраждали

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Внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області сьогодні вранці, 12 березня, загинула мирна мешканка. Постраждали дві людини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, наразі відомо про ще двох постраждалих жінок.

"У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років. Співчуття рідним. Жінку 41 року госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома", — йдеться в повідомленні.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що загибла перебувала у тролейбусі.

"На зараз, одна загибла жінка. Просто їхала у тролейбусі поруч. Двоє поранених у лікарні. Кляті кацапи", – повідомив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, вранці 12 березня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг.

У місті пролунала серія вибухів. Окупаційні війська РФ вдарили по інфраструктурному об'єкту, виникла пожежа.