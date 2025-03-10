Росіяни вдарили КАБами по селу під Запоріжжям: поранені цивільні
Сьогодні вночі, 10 березня, росіяни атакували керованими авіабомбами село Блакитне Запорізького району. Поранені двоє мирних жителів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, вибухова хвиля та уламки частково зруйнували два житлові будинки.
"65-річний та 67-річний чоловіки поранені. Їм надається вся необхідна медична допмога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж лютого російські окупанти завдали 4500 ударів різними типами озброєння по Куп’янській громаді Харківської області. Через обстріли 18 людей зазнали травмувань, двоє людей загинули, поранені шестеро поліцейських.
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