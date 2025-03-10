Нічна атака дронів: українська ППО збила 130 російських "шахедів" та БпЛА-імітаторів
Сьогодні вночі, 10 березня, російська армія випустила по Україні 176 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 130 дронів, ще 42 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Військові підтвердили збиття 130-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
"42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.
Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників. Захисники знищили 14 російських "шахедів".