На Херсонщині через російські обстріли постраждали 9 цивільних

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Крупиця, Львове, Микільське, Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Токарівка, Федорівка, Червоний Яр, Червоний Маяк, Янтарне, Широка Балка та Заможне.

"Через російську агресію 9 дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною три ударних дрони типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, вночі 10 березня росіяни атакували керованими авіабомбами село Блакитне Запорізького району. Поранені двоє мирних жителів.