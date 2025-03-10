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10 марта 2025, 08:50

РФ атаковала Днепропетровщину дронами и КАБами: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

10 марта 2025, 08:50
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иллюстративное фото: росСМИ
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Вечером и ночью российские захватчики били по Днепропетровщине дронами и авиабомбами. Также оккупанты обстреливали регион из артиллерии

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его данным, по Никополю враг ударил из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

"По Великомихайловской общине Синельниковского района российская армия попала КАБами. Там тоже никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что ночью подразделения ВК "Восход" уничтожили пять вражеских БпЛА.

Напомним, ужину 9 марта силы ПВО сбили два вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.

Также сообщалось, что ночью 10 марта россияне атаковали управляемыми авиабомбами село Блакытне Запорожского района. Ранены двое мирных жителей.

война обстрелы оккупанты Днепропетровская область Никополь БПЛА Лысак Сергей Петрович разрушения КАБ
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