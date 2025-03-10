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Вечером и ночью российские захватчики били по Днепропетровщине дронами и авиабомбами. Также оккупанты обстреливали регион из артиллерии

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его данным, по Никополю враг ударил из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

"По Великомихайловской общине Синельниковского района российская армия попала КАБами. Там тоже никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что ночью подразделения ВК "Восход" уничтожили пять вражеских БпЛА.

Напомним, ужину 9 марта силы ПВО сбили два вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.

Также сообщалось, что ночью 10 марта россияне атаковали управляемыми авиабомбами село Блакытне Запорожского района. Ранены двое мирных жителей.