ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ввечері 9 березня сили ППО збили два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Два безпілотники збили підрозділи ПвК "Схід" над Дніпропетровщиною. Дякую, що завжди на варті!" – написав посадовець.

Нагадаємо, в ніч на 9 березня росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок.