Росіяни атакували дроном АЗС на Нікопольщині: постраждали 5 цивільних
У понеділок, 17 лютого, російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Поранення дістали п’ятеро цивільних
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Він уточнив, що російські війська вдарили по Червоногригорівській громаді. Внаслідок атаки безпілотника пошкоджені АЗС та автівка.
"Постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік. Одна з потерпілих госпіталізована в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно", — повідомив Сергій Лисак.
Нагадаємо, вночі окупанти тероризували артилерією Марганець Нікопольського району. Внаслідок ворожих атак поранені четверо місцевих мешканців.
Також повідомлялося, що вночі 17 лютого російські війська атакували Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" пошкоджені СТО й автівки.