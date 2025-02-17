12:00  17 лютого
Масштабна ДТП на Полтавщині: на трасі зіткнулися понад 10 авто
02:18  17 лютого
На Закарпатті на ходу загорілася електричка
11:36  17 лютого
Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2025, 12:25

Росіяни атакували дроном АЗС на Нікопольщині: постраждали 5 цивільних

17 лютого 2025, 12:25
Читайте также на русском языке
фото: Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 17 лютого, російські окупанти атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині дроном-камікадзе. Поранення дістали п’ятеро цивільних

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що російські війська вдарили по Червоногригорівській громаді. Внаслідок атаки безпілотника пошкоджені АЗС та автівка.

"Постраждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік. Одна з потерпілих госпіталізована в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно", — повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, вночі окупанти тероризували артилерією Марганець Нікопольського району. Внаслідок ворожих атак поранені четверо місцевих мешканців.

Також повідомлялося, що вночі 17 лютого російські війська атакували Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" пошкоджені СТО й автівки.

РФ війна Дніпропетровська область дрон БПЛА Лисак Сергій Петрович постраждалі Нікопольщина
Окупанти атакували дві громади Миколаївщини: пошкоджена цивільна інфраструктура
17 лютого 2025, 11:09
Росіяни вдарили ракетами та дронами по Одещині: працювала ППО
17 лютого 2025, 10:33
Атака дронів на Запоріжжя: пошкоджені понад 20 житлових будинків
17 лютого 2025, 09:20
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У столиці згоріло авто ексзаступниці головреда "Страна.юа" Крюкової, яка зараз під санкціями
17 лютого 2025, 14:19
Російський артснаряд зруйнував будинок у центрі Херсона: постраждала жінка
17 лютого 2025, 14:10
На Буковині затримали чоловіка, який намагався за 1000 євро підкупити прикордонників
17 лютого 2025, 14:05
На Херсонщині троє псевдоосвітян вивезли дітей в окупацію та готували до служби в армії РФ
17 лютого 2025, 13:55
Чому Зеленський відмовив Трампу?
17 лютого 2025, 13:50
Війська РФ скинули 500-кілограмову авіабомбу на Білицьке: загинули 2 людини
17 лютого 2025, 13:45
На Одещині поїзд на смерть збив 67-річного чоловіка
17 лютого 2025, 13:35
Швеція розглядає можливість відправки миротворців до України
17 лютого 2025, 13:32
У Харківській області чоловік підірвав жінку гранатою
17 лютого 2025, 13:15
У Миколаєві після атаки БПЛА відновили теплопостачання
17 лютого 2025, 13:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »