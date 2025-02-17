Россияне атаковали дроном АЗС на Никопольщине: пострадали 5 гражданских

фото: Сергей Лысак

В понедельник, 17 февраля, российские оккупанты атаковали Никопольщину на Днепропетровщине дроном-камикадзе. Ранения получили пятеро гражданских

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что российские войска ударили по Красногригорьевской общине. В результате атаки беспилотника повреждены АЗС и автомобиль.

"Пострадали женщины 36, 57, 60, 71 лет и 62-летний мужчина. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно", — сообщил Сергей Лысак.

Напомним, ночью оккупанты терроризировали артиллерией Марганец Никопольского района. В результате вражеских атак ранены четверо местных жителей.

Также сообщалось, что ночью 17 февраля российские войска атаковали Сумы ударным дроном. В результате "прилета" повреждены СТО и автомобили.