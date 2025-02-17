Росіяни накрили з артилерії Марганець: постраждали 4 мирних жителів
Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. З вечора окупанти тероризували артилерією Марганець. Внаслідок ворожих атак поранені четверо місцевих мешканців
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Постраждали четверо людей. 64-річна жінка. І чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості", — йдеться в повідомленні.
Через обстріли понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, вісім магазинів, кафе та юридичний центр.
Також пошкоджені вісім багатоквартирних будинків і чотири приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.
Крім того, російські окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. На щастя, минулося без загиблих і поранених.
Сергій Лисак додав, що вночі українські військові з ПвК "Схід" успішно знищили над Дніпропетровщиною два ворожі ударні безпілотники.
Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли поранені двоє цивільних.