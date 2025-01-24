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24 січня 2025, 12:56

Адвокат з Дніпра за $12 тисяч допомагав чоловікам виїжджати за кордон

24 січня 2025, 12:56
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Спецслужби України затримали у Дніпрі адвоката, який організував «схему для ухилянтів»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку СБУ у соцмережі.

Співробітники Служби безпеки спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації, яка діяла у Дніпропетровській області.

Як зазначається, 42-річний адвокат з Дніпра за гроші сприяв уникненню від мобілізації військовозобов’язаних чоловіків.

За 12 000 доларів правозахисник обіцяв "клієнтам" вирішити питання через фіктивні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я. Гарантіями були нібито особисті зв’язки у місцевому ТЦК.

Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому" під час передачі йому хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди). Дніпрянину загрожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судитимуть правоохоронця, який у багажнику віз ухилянта до кордону.

Як повідомлялось, на Закарпатті викрили зловмисників, які переправляли до ЄС ухилянтів.

Раніше повідомлялось, що в Одеської області прикордонники затримали переправника та групу чоловіків призовного віку.

Дніпро адвокат Схеми корупція виїзд за кордон СБУ ДБР
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