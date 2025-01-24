фото: ДПСУ

У пункті пропуску для залізничного сполучення на Вінниччині 26-річний житель Донеччини намагався перетнути кордон, видаючи себе за багатодітного батька

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Для підтвердження свого статусу чоловік надав на перевірку прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, видані нібито в Німеччині. За документами, його дітям-близнюкам було по 2 роки, а третій дитині 7 місяців.

Однак документи виглядали підозріло й не відповідали встановленим зразкам. Згодом "батько" зізнався, що жодних дітей у нього немає, а підроблені свідоцтва на "віртуальних" дітей він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6000 євро.

Повідомлення про правопорушення направили до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті на кордоні зі Словаччиною зупинили киянина, який намагався виїхати з країни за підробленими документами.