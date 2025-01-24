Адвокат из Днепра за $12 тысяч помогал мужчинам выезжать за границу

Спецслужбы Украины задержали в Днепре адвоката, организовавшего «схему для уклонян»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу СБУ в соцсети.

Сотрудники Службы безопасности совместно с Государственным бюро расследований ликвидировали действующую в Днепропетровской области очередную схему уклонения от мобилизации.

Как отмечается, 42-летний адвокат из Днепра за деньги способствовал избеганию мобилизации военнообязанных мужчин.

За 12 000 долларов правозащитник обещал "клиентам" решить вопрос с помощью фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Гарантиями были личные связи в местном ТЦК.

Правоохранители задержали мужчину "с поличным" во время передачи ему взятки.

Пока ему сообщено о подозрении по ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды). Днепрянину грозит наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ивано-Франковской области будут судить правоохранителя, который в багажнике вез уклоняющегося к границе.

Как сообщалось, в Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые переправляли в ЕС ухилянцев.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали переправщика и группу мужчин призывного возраста.