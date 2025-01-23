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Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує RegioNews.

Посадовицю Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА допомагала чоловікам "списатися" з обліку та виїхати за кордон. Фігурантка підшукувала серед своїх знайомих військових, які хотіли уникнути служби.

Використовуючи посадове становище і особисті контакти, організаторка схеми отримувала фіктивні довідки про незадовільний стан здоров’я "клієнтів". Ці документи ставали підставою для оформлення ІІ групи інвалідності для діючих військових та подальшого зняття їх з військового обліку для безперешкодного перетину державного кордону України.

Вартість послуги чиновниця оцінювала у 10 тисяч доларів.

Правоохоронці під час обшуків вилучили документацію та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. Посадовиці оголосили підозру.

Іншу схему організували ділки з Полтавської та Дніпропетровської областей. Вони шукали серед своїх знайомих осіб призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. Серед клієнтів були і представники кримінального середовища.

Фігуранти виготовляли для військовозобов'язаних підроблені посвідчення співробітників ДСНС, які мали їх убезпечити від ТЦК та СП у разі перевірки документів. Вартість такої "послуги" становила 3 тисячі доларів.

Організатора схеми, мешканця Кременчука Полтавської області, затримали під час передачі фейкового посвідчення.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання та у автівках фігурантів, виявили докази вчинення злочину. Двом ділкам повідомили про підозру.

По обом викритим схемам тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочинів та причетних осіб.

Нагадаємо, раніше працівники Нацполіції викрили ще десятки схем для ухилення від мобілізації у 19 регіонах. Були проведені 270 обшуків.