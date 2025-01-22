На Прикарпатті судитимуть поліцейського, який у багажнику віз ухилянта до кордону

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В Івано-Франківську 22-річного поліцейського звинувачують у переправлянні військовозобов'язаного до Румунії. Обвинувальний акт передали до суду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У відомстві розповіли, що підозрюваний взяв з "клієнта" 4 тисячі доларів та планував переправити військовозобов'язаного до Румунії повз прикордонні блокпости на Івано-Франківщині.

"Він сховав його у багажнику власного авто та доставив до прикордоння. Надалі проінструктував ухилянта та вказав піший шлях до сусідньої країни", — йдеться у повідомленні.

Однак поліцейського викрили. Йому оголосили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон. Чоловікові загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали на річковій ділянці трьох чоловіків, які збирались потрапити за кордон через Тису.